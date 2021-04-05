Компания МТС подарила Мотыгинскому театру оборудование для организации прямых трансляций

Театр в Мотыгино. Фото: группа театра Вконтакте

Компания МТС исполнила давнюю мечту Мотыгинского театра и подарила оборудование для организации прямых трансляций спектаклей.

Мотыгинский муниципальный театр был создан на базе клуба Ангарской геологоразведочной экспедиции и получил свой официальный статус 14 декабря 1993 года. Его основателем и первым главным режиссером стал Анатолий Иванович Быков.

На сцене Мотыгинского театра. Фото: группа театра Вконтакте

Уникальность театра в том, что это единственный в России профессиональный сельский театр. В среднем в Мотыгинском театре ставится 7-9 постановок в год, каждый спектакль отыгрывается максимум десять раз, и после этого полностью снимается с репертуара. Число зрителей тоже ограничено – в районе живут около 14 000 человек, а население поселка Мотыгино составляет всего 5 000 человек. Среди постановок – спектакли по произведениям классической литературы «Женитьба», «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя, так и постановки современных авторов. В апреле театр порадует зрителей комедией по произведению Нодара Думбадзе «Я бабушка, Илико и Илларион».

Театр живет активной жизнью, работает с приглашенными режиссерами, художниками, участвует в фестивалях и конкурсах.

О том, какие спектакли можно будет увидеть в прямом эфире в ближайшее время, уточняйте на сайте театра и в группе Вконтакте.