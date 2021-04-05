Еще 10 человек скончались от коронавируса в Красноярском крае за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у еще 120 человек. В общей сложности в Красноярском крае ковидом заразились 67 394 человека. По данным регионального Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки остается неизменным – 0,2%.

Также продолжается прирост случаев выздоровления от COVID-19. За сутки вылечились еще 114 пациентов. С начала пандемии больницы покинули 62 392 человека. Число активных случаев 5 002.

Количество летальных случаев в сутки держится на одном уровне. Жертвами коронавируса в регионе стали еще 10 человек. За все время в Красноярском крае от ковида скончались 3 216 пациентов.

- На сегодня 14 882 человека под наблюдением врачей (+1098 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 1009 человек. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 2 543 693 (+1994 за последние сутки), - добавили в оперштабе Красноярского края.