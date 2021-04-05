По улицам Зеленогорска в выходные разгуливал абсолютно голый мужчина

Скриншот: видео ЧП Красноярск

Накануне утром, 4 апреля, в Зеленогорске прохожие заметили, как по улицам разгуливает голый мужчина. Человек был полностью обнажен, прикрывал свои гениталии руками и неторопливо гулял по городу. Видео с его променадом по Зеленогорску появилась в соцсетях.

На кадрах видно, как местный житель сначала спокойно идет полностью голый, а затем, увидев сотрудника полиции, начинает бежать. Он постоянно оглядывается, но затем успокаивается и вновь переходит на прогулочный шаг.

В полиции сообщили, что в утреннее время к ним поступило сообщение о том, что по городу бродит голый мужчина. Сигнал о странном поведении жителя был передан участковому, который оказался неподалеку. Обнаженного мужчину задержали и передали в руки медиков. Личность экстравагантного зеленогорца пока не установлена, также как и причина, из-за которой ему пришлось совершить прогулку в обнаженном виде. Сотрудники МВД выясняют все причины произошедшего.

В комментариях к видео многие пользователи отнеслись негативно к шуткам над голым мужчиной.

- Это не смешно, человек может быть просто болен, а вы тут хиханьки развели, - заступаются комментаторы.