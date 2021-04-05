«Это не взятка»: житель Красноярска пытался выкупить друга за 37 000 рублей у полицейских

Теперь взяточнику грозит до 8 лет лишения свободы, а его другу всего 15 суток Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска попытался выкупить своего друга у сотрудников полиции за 37 000 рублей. Как рассказали в ГИБДД, парень попался на том, что пытался избавиться от наркотиков, во время беседы с сотрудниками ДПС. Его товарищ решил, что бросать друга в беде не годится, и пытался всеми силами решить ситуацию.

- Я никогда никому взятку не давал. Это не взятка. Что это? Я не могу сказать, но это не взятка, - оправдывается житель Красноярска, предлагая деньги сотрудникам ГИБДД.

Парень выложил на багажник автомобиля правоохранителей 37 000 рублей и пытался договориться, чтобы их с другом отпустили за эту сумму. Когда понял, что полицейские непреклонны, стал предлагать еще 30 000. Но при условии, что ему дадут время их принести. Госавтоинспекторы на это вызвали следственно-оперативную группу.

Обоих парней задержали. В отношении красноярца с наркотиками собран административный материал «незаконный оборот наркотических средств», а в отношении его друга уголовное дело «Дача взятки».

За «материал «незаконный оборот наркотических средств» местному жителю грозит штраф или арест на 15 суток, а вот неудачливому взяточнику до 8 лет лишения свободы.