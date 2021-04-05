Погода в Красноярске 6 апреля 2021: будет солнечно и потеплеет до 17 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В город наконец-то приходит первое серьезное потепление. Публикуем прогноз погоды в Красноярске 6 апреля 2021.

По данным Яндекс. Погоды, уже утром вторника воздух прогреется до +13 градусов. Будет облачно с прояснениями, но без осадков. Сильного ветра также не предвидится – до 2 метров в секунду.

Днем и вовсе потеплеет до +17 градусов. Облака уйдут окончательно, и до самого заката будет ярко светить солнце. Немного поднимется ветер – до 3-4 метров в секунду.

Вечер также ожидается теплым и безоблачным – до +16 градусов. Плюс ко всему успокоится ветер. Ночью похолодает до +7 градусов, и вновь появятся уже привычные облака. Атмосферное давление в течение дня – 748 мм рт.ст.

Прогноз гидрометцентра чуть менее оптимистичный. Днем синоптики обещают максимальную температуру +13 градусов. Ожидаются переменная облачность и порывы ветра до 3 метров в секунду. Осадков же не будет. Атмосферное давление – 742-743 мм рт.ст.

Ночью же температура опустится до +2 градусов и пройдет дождь. Зато ветер ослабнет до 2 метров в секунду.