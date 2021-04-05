В Красноярске начали благоустраивать озеро-парк «Октябрьский»

Фото: Администрация Октябрьского района

В этом году администрация города решила привести в порядок общественное пространство на Мясокомбинате. Начались благоустроительные работы в озере-парке «Октябрьский». Об этом заявила пресс-служба Октябрьского района в своем инстаграме.

Теперь озеро-парк находится под управлением Красгорпарка. С приходом тепла там сразу же началась подготовка к будущим улучшениям. Буквально за один день с территории вывезли около 20 кубов мусора и веток, но, как признаёт администрация района, это далеко не предел. Запланировано, что уборка будет продолжаться по мере таяния снега.

Специалисты уже составили дорожную карту по приведению в порядок озера-парка «Октябрьский» на текущий год. В первую очередь локация получит пешеходные дорожки, урны, лавочки и лежаки.

Напомним, что весной 2014 года мэрия отдала в аренду компании «ГАЛЕВ» участок земли на берегу пруда. Предприниматели собирались построить там пляж, обустроить спортивные и игровые площадки, тренажеры. Завершить работы надо было до марта 2017 года. Но по окончанию срока договора аренды, никаких благ на территории не обнаружилось. Начался долгий процесс возврата земли через суд. Спустя 3 года постановлением Арбитражного апелляционного суда участок вернули департаменту муниципального имущества и земельных отношений.