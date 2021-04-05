В Красноярске нельзя больше парковаться на улице Обороны и возле Конгресс-холла СФУ

Ограничения на улице Обороны Схема: администрация Красноярска

В Красноярске сразу два нововведения, связанных с ограничением парковки. Так, со 2 апреля действует запрет на остановку и стоянку возле здания №123а по улице Обороны и здания №110 по проспекту Мира. Как рассказывают в мэрии, эти ограничения временные. Они действуют до 14 июня 2021 года и введены для безопасного ремонта фасада административного здания.

Теперь там установлены знаки «Остановка запрещена», «Направление действия» и «Работает эвакуатор». Также были перенесены места для парковки инвалидов от здания №110 по проспекту Мира в район здания №2б по улице Обороны, где установлены знаки «Остановка запрещена», «Направления действия» и «Работает эвакуатор».

Еще одно ограничение вводится с 12 апреля возле Конгресс-холла СФУ. Вдоль здания № 82 стр. 11 по проспекту Свободный будет временно запрещена стоянка и остановка любого автотранспорта. Запрет будет длиться до 16 апреля. Такие меры в администрации предприняли для того, чтобы обеспечить безопасность при проведении Красноярского экономического форума.