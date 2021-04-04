В Красноярском крае сотрудники полиции несколько часов искали пропавшего ребенка

На поиске по тревоге подняли весь личный состав МВД Иланского Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию Иланского обратилась мама 12-летнего мальчика. Безутешная женщина написала заявление о пропаже сына, парень не вернулся домой с тренировки, его телефон не отвечал, а после занятий его никто не видел.

Как рассказали в МВД, на поиски мальчика был поднят по тревоге весь личный состав. Несколько часов полицейские методично обыскивали город, опрашивали его знакомых и друзей. А потом просто встретили ребенка на одной из улиц города.

Оказалось, что парень даже не подозревал, что его уже ищет полиция. Он просто пошел с баскетбольной тренировки на футбольную, а маму не предупредил, так как забыл свой сотовый дома.

«Пропажу» силовики вернули убитой горем матери и заодно провели с семьей профилактическую беседу.