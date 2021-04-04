Еще 122 человека заразились коронавирусом в Красноярском крае за сутки

Еще 11 человек погибло Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, коронавирусом за сутки заразились еще 122 человека. В общей сложности в Красноярском крае зарегистрировано 67 274 подтвержденных диагнозов. Темп прироста заболеваемости за сутки не изменился – 0,2%.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14793 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1153 человека, - передают в Роспотребнадзоре Красноярского края.

За минувшие 24 часа погибло 11 человек от ковида, общее количество смертей в крае с начала пандемии составляет 3 206 случаев.

Смогли побороть инфекцию еще 113 человек, всего выздоровело 62 278 пациентов.