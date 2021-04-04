В Хакасии пожарные почти 2 часа не могли потушить степной пожар

Фото: МЧС

В Усть-Абаканском районе Хакасии загорелась степь. Почти 2 часа пожарные пытались справиться с огненной полосой длинною в 5 километров. Как рассказывают в МЧС, только совместными усилиями пожарных и сотрудников районной администрации удалось локализовать, а затем и ликвидировать возгорание.

Сложность тушения заключалась еще и в том, чтобы не допустить перехода огня со степи на расположенный рядом полигон твердых бытовых отходов. Ну а сильный и порывистый ветер только добавлял трудностей пожарным. Но в конечном итоге пожар успели потушить до того, как он разгорелся еще сильнее.

В МЧС напоминают, что выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях – запрещены. За нарушение закона следует наложение административного штрафа на граждан в размере до 4000 рублей, на должностных лиц до 15 000 рублей, на юридических лиц до 200 000 рублей.