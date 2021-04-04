На Красноярской арене «Енисей» впервые растопили ледовое поле

Фото: ХК ЕНИСЕЙ

Красноярская хоккейная арена «Енисей» начала подготовку площадки к следующему сезону. Пресс-служба команды по бенди рассказала про первый этап - плавку льда – на своей страничке в соцсетях.

Фото: ХК ЕНИСЕЙ

Ледовое поле топят впервые с момента открытия новой арены. Специалист по заливке льда Александр Маркирьев отмечает, что эта процедура нужна для того, чтобы провести техническое обслуживание морозильных установок. Уже подошло время профилактики, да и зимой потом, в самый разгар сезона, не возникнет внезапных проблем.

Фото: ХК ЕНИСЕЙ

Отметим, что хоккейный стадион «Енисей» был открыт в конце 2018 года. Он соответствует всем мировым стандартам, был пересобран специально к Универсиаде 2019. В его состав вошли крытые трибуны вместимостью 5 тысяч зрителей, спортзал для разминки, тренажерный зал, раздевалки, медицинский блок, конференц-зал и другие помещения. Площадь всего объекта превышает 20 тыс. кв. м.