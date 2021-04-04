В Красноярском крае полицейские накрыли мини-завод по производству алкоголя в гараже

Теперь "производителям" грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае силовики смогли выявить небольшое производство алкоголя в кустарных условиях. Как сообщают в МВД, 35-летний местный житель еще в 2020 году в гараже создал мини-завод, а затем к нему подключились его 56-летний и 49-летний знакомые. Вместе они смогли наладить продажу спиртного в небольшие магазины Енисейска, Лесосибирска и Казачинского района.

Всю эту информацию сотрудники МВД выявили во время оперативной работы. Затем было принято решение возбудить уголовное дело и провести обыски. При поддержке бойцов из спецназа Росгвардии, гаражное производство было закрыто, полицейские изъяли почти 4000 бутылок незаконно произведенного алкоголя. Общая стоимость изъятого составила 1,9 млн рублей.

В отношении трёх «производителей» возбуждено уголовное дело по статьям «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Если вина мужчин будет доказана в суде им грозит до 6 лет лишения свободы и большой штраф.