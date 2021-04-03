В Красноярске на фестивале Дмитрия Хворостовского состоится премьера знаменитой оперы «Дон Жуан». Творческое событие планируют на осень 2021 года. В правительстве края обсудили вопросы, связанные с подготовкой к нему.

- На встрече присутствовали Председатель краевого Правительства Юрий Лапшин, а также прибывшие в Красноярск дирижер Петер Феранец (Братислава), режиссер Михаэль Штурмингер (Вена) и художественный руководитель фестиваля Антон Левахин, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Предполагается, что в постановке оперы задействуют красноярских артистов. На сегодняшний день Петер Феранец и Михаэль Штурмингер провели серию прослушиваний солистов театра оперы и балета и студентов Сибирского государственного института искусств.

Напомним, фестиваль Дмитрия Хворостовского пройдет 16 октября 2021 года. Премьера опера «Дон Жуан» Моцарта станет главным событием фестиваля.