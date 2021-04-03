Вспышки бешенства зарегистрировали в Красноярском крае Фото: ИВАНОВА Диана

Вспышки бешенства зарегистрировали в Красноярском крае. По данным регионального управления Россельхознадзора, на территории Краснотуранского района (Тубинский сельсовет) выявили заражение у крупного рогатого скота, в Новоселовском районе (Анашенский сельсовет) и в Ачинском районе (Тарутинский сельсовет) - зараженных лис, в Ермаковском районе (Ермаковский сельсовет) – инфицированную собаку.

В превентивных целях специалистами обследовали эпизоотические очаги и неблагополучные пункты, определили границы угрожаемых зон, разработали планы мероприятий по ликвидации бешенства. Кроме того, организовали подворный обход неблагополучных населенных пунктов, чтобы выявить больных животных, выполнить вакцинацию восприимчивых животных.

Владельцев домашних животных просят вакцинировать питомцев от бешенства и быть осторожными при контактах с дикими животными. Вирус передается со слюной при укусе больными животными.