Четырех котят пантер доставят из Абакана в частный питомник в Ивановскую область ФОТО: скрин с видео

Четырех котят пантер доставят из столицы Хакасии - Абакана, в частный питомник в Ивановскую область. Перевозку животных взяли на контроль специалисты Россельхознадзора по республике Хакасия.

Детеныши черного леопарда находились в ГБУ РХ «Центр живой природы» в Абакане. Это седьмое поколение диких кошек, рожденное в неволе. На момент отправки им исполнилось всего два месяца. Их доставят в АНО «Частный питомник «Барс» в город Шуя Ивановской области.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по республике Хакасия, маршрут перевозки животных заранее согласован с управлением с учетом регионализации Российской Федерации. Котята пантеры не достигли прививочного возраста, до отправки находились вместе с матерью для поддержания колострального иммунитета. После получения разрешения животных доставили к месту назначения самолетом 2 апреля 2021 года.