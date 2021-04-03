Дорожники приведут в порядок «малый обход» Красноярска Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Дорожники приведут в порядок «малый обход» Красноярска. Внимание уделят наиболее явным дефектам, которые способствую созданию аварийной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты также отметили, что проводимая работа - это временные меры, потому что в межсезонье полноценно отремонтировать дороги невозможно. Ямочный ремонт выполнили с помощью технологии холодного асфальта. К слову, основной фронт работ развернут, когда на улице установится стабильная положительная температура воздуха.

Ранее сообщалось, что в краевой столице начали убирать мусор с улиц. Градоначальник Сергей Еремин призвал горожан не оставаться в стороне и помочь на субботниках. Он сообщил, что в конце апреля должен стартовать двухмесячник по благоустройству. До начала работ обсудят форматы, чтобы в период коронавируса учесть нюансы и не подвергнуть опасности здоровье красноярцев.