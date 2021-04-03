Айсен Николаев: «Мы увидим живых мамонтов, идущих по якутской тундре» ФОТО: музей СВФУ

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев стал участником онлайн-конференции с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым в Международном мультимедийной пресс-центре МИА «Россия сегодня». Глава региона отметил, что темпы развития современных технологий и скорость появления новых научных открытий дают широки возможности. Есть вероятность, что в будущем удастся клонировать мамонта в ближайшем будущем.

- Уверен, мы все-таки увидим живых мамонтов, идущих по якутской тундре, - подчеркнул Айсен Николаев.

Глава республики также акцентировал внимание на исследовании мамонтовой фауны. Также власти Якутии намерены вывести добычу мамонтовой кости в сферу нормативно-правового регулирования. На сегодняшний день такой промысел всего лишь бизнес в серой зоне.