В Красноярском крае появится единая система мониторинга атмосферного воздуха Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае появится единая система мониторинга атмосферного воздуха. Новшество обсудили в региональном минэкологии накануне, 2 апреля. Среди участников заседания были министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых, участвовали представители Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), лидер Красноярских «Зеленых» Сергей Шахматов, основатель экологического проекта «Красноярск. Небо» Игорь Шпехт.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, ранее вопрос монторинга атмосферного воздуха уже обсуждали. Глава минэкологии и общественники готовы объединить государственные и общественные системы мониторинга окружающей среды. На последнем же совещании обсуждали подготовительный этап работы в этом направлении. Речь шла об устройстве будущей платформы, на которую будут поступать данные, процесс калибровки и сертифицирования оборудования.