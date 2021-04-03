Новый мэр Якутска официально вступил в должность ФОТО: мэрия Якутска

Новый мэр Якутска Евгений Григорьев официально вступил в должность. Церемония прошла вчера, 2 апреля, в Центре культуры и искусства имени Ю.А. Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее сообщалось, что Евгения Григорьева избрали главой города Якутска по итогам голосования на досрочных выборах 28 марта 2021 года.

Для справки:

Евгений Николаевич Григорьев родился 5 октября 1985 года. В 2008 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана по специальности «Менеджмент организации». Также обучался в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина, получил диплом по специальности «Юриспруденция» в 2015 году. В 2016 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.