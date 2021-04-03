В Хакасии синоптики спрогнозировали на 3 апреля сильный ветер ФОТО: ГУ МЧС России по республике Хакасия

В Хакасии синоптики спрогнозировали на 3 апреля сильный ветер. По информации, предоставленной Хакасским гидрометцентром, усиление ветра может достигать 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду. Местных жителей призывают проявить максимальную осторожность и соблюдать правила безопасности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Хакасия, ухудшение метеоусловий может привести к нарушениям работы жилищно- коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи. Не исключена вероятность повреждения крыш, увеличения количества дорожных аварий.

Жителей региона призывают по возможности переждать порывы ветра в помещении. Если все- таки оказались на улице, то необходимо держаться дальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, которые могут рухнуть. Никогда не стойте под балконами.