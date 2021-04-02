Красноярцы напрямую смогут улететь в Дубаи Фото: Мария ЛЕНЦ

Хорошие новости для красноярцев, которые этим летом захотят отдохнуть на берегу Персидского залива. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает регулярные рейсы из Красноярска в Дубай. Улететь можно будет каждую пятницу, начиная с 23 апреля и по 29 октября этого года. Вылет из аэропорта Красноярска – в 11:00 часов по местному времени, прилет – в 20:20. Время в пути 6 часов 20 минут. Узнать более подробную информацию и приобрести авиабилеты можно на сайтах авиакомпании «Уральские авиалинии» и аэропорта Красноярска.

Напомним, что в середине марта для жителей краевого центра (и в целом края, конечно же) стали доступны еще 7 стран мира, куда можно будет улететь этим летом в отпуск. Это Египет, Испания, Арабские Эмираты, Иордания, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. Но пандемия еще не закончилась, поэтому нельзя быть уверенными, что планы будут реализованы. Наверняка для допуска в страны понадобится подтверждение того, что у туристов нет ковида.