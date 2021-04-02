В Красноярске таксист залил глаза пешеходу из перцового баллона. Стоп-кадр видео

В Красноярске таксист залил глаза пешеходу из перцового баллона. Это произошло сегодня, 2 апреля, около 16:50 на перекрестке улиц Каратанова и Карла Маркса. Очевидцем стал корреспондент «Комсомольской правды»-Красноярск: все происходящее было снято на камеру от начала и до конца.

Выезд с Дубровинского на Дубенского. Горит зеленый сигнал светофора для пешеходов. Мужчина собирается перейти дорогу и тут перед ним тормозит такси. По всему понятно, что водитель не собирался уступать пешеходу дорогу и сделал это в последний момент. Если бы пешеход не отпрыгнул, мог бы оказаться и на земле. Разозлившись, он пинает колесо и продолжает путь.

Водитель выходит из машины и идет следом за пешеходом, окликая его. А тот, ничего не подозревая, возвращается на разборки и тут же получает жгучую струю в лицо. Ему повезло – расстояние было не меньше метра, большого вреда газ не причинил. А вот водитель, как ни в чем не бывало, сел в салон. И кто в этой ситуации правый?