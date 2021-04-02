В Красноярском крае в четырех районах зафиксированы вспышки бешенства Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в четырех районах зафиксированы вспышки бешенства. По информации регионального управления Россельхознадзора, в Краснотуранском и Новоселовском районах обнаружили заболевание у крупного рогатого скота. В Ермаковском районе – у собаки. В Ачинском районе из леса вышла дикая лисица, которую пришлось отстрелить, а после лабораторного исследования выяснилось, что она больна.

Россельхознадзор направил губернатору края представление о введении карантина на указанных территориях.

- В настоящее время в целях принятия мер, направленных на ликвидацию особо опасного заболевания и недопущения его распространения, ветеринарными специалистами проведены обследования эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов, определены границы угрожаемых зон, разработаны планы мероприятий по ликвидации бешенства, - сообщили в ведомстве.

Добавим, что защитить домашних от бешенства поможет вакцинация, это касается и городских кошек и собак живущих в квартирах.