Фото: скриншот из видео t.me/zhitvnorilske

Крупный пожар произошел в Кайеркане на Первомайской, 28. Видео крупного пожара в гаражах в Норильске 2 апреля 2021 появилось в соцсетях.

Накануне в Норильске загорелся гаражный бокс. О пожаре в МЧС узнали накануне в 18:09 часов. Когда пожарные прибыли к месту из гаража №1 шел густой дым, а ворота были открыты. Спасатели предположили, что внутри могут находиться люди и бросились в охваченное огнем помещение.

Кроме того, возникла угроза распространения огня на большую площадь. Всему виной метровые сугробы, которые мешали созданию противопожарных разрывов.

В итоге полностью выгорели гаражные боксы №1 и №27. Общая площадь составила 75 кв.м. Повреждены были гаражи №2 и 28. Сгорели четыре автомобиля. Общая площадь, уничтоженная огнем – 120 кв.м.

Погибших и травмированных нет, сообщают в МЧС. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.