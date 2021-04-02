Жители края предпочитают подключать электричество через крупные компании

Максим Шитиков. Фото: пресс-служба компании

Жители Красноярского края не хотят подключать к электричеству дачные и садовые дома, гаражи через мелкие сетевые компании. Об этом рассказал директор красноярского филиала «Россети Сибирь» Максим Шитиков в прямом эфире Instagram. Прямые линии с руководителем «Красноярскэнерго» проходят ежемесячно, каждое из обращений берется под личный контроль директора и отрабатывается в кратчайшие сроки.

На прямой линии, которая прошла в конце марта, большая часть вопросов касалась темы подключения садовых и дачных обществ в Емельяновском районе края, а также в поселке Энергетиков Ленинского района Красноярска. От жителя Зеленой рощи поступил вопрос по проблемному подключению электричества в гаражном массиве – его уже взяли в работу специалисты департамента по взаимодействию с клиентами.

Прежде чем обращаться в «Россети Сибирь», жителям СНТ нужно выяснить, чьи сети расположены в непосредственной близости от их участков. И работать именно с ближайшей к месту подключения сетевой организацией. Однако на практике складывается иная ситуация.

- Часто мы слышим от потребителей: «Вы там сами между собой разберитесь», и отчасти их можно понять – никто не хочет связываться с мелкими сетевыми компаниями, которые в большинстве случаев не имеют технического оснащения, персонала, своего сайта, карты сетей, – рассказывает Максим Шитиков. – Но при аварийной ситуации мы не можем оставить людей без света, поэтому вынуждены подключаться, решать все вопросы по качественному электроснабжению, увеличению мощностей, техприсоединению, хотя у ТСО абсолютно те же права и обязанности.

Кроме того, на прямой линии жителей СНТ интересовали сроки подключения и возможность их ускорить. Сократить время можно при подаче комплексных заявок от муниципалитетов. Централизованный подход даст возможность оптимизировать структуру сетей и расходы на их строительство. На данный момент сети прокладываются точечно, к разрозненным участкам под индивидуальное строительство, что сказывается на сроках и затратах на подключение.

По итогам прямой линии составляется протокол, с которым можно ознакомиться на сайте www.rosseti-sib.ru в разделе «Прямые линии и личные встречи потребителей с руководством филиалов Россети Сибирь».

Запись прямого эфира смотрите в Instagram, в официальном аккаунте филиала: https://www.instagram.com/rossetisib_krsk/.

Следующий диалог «Красноярскэнерго» с потребителями запланирован на 21 апреля.