Сотрудники БоГЭС передали библиотекам Кежемского района книгу «ЭлектроПЛАН»

Презентация книги «ЭлектроПЛАН». Фото: пресс-служба компании

Сотрудники Богучанской ГЭС передали Центру дополнительного образования детей, девяти филиалам Центральной районной библиотеки и девяти школам Кежемского района книгу Сергея Иванова «ЭлектроПЛАН. Невероятные приключения школьника Светлячкова и инженера Боброва». Увлекательный учебник совместно издали группа РусГидро и Фонд содействия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги».

Научно-художественное произведение «ЭлектроПЛАН» посвящено 100-летию плана Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) и адресовано детям среднего и старшего школьного возраста. Герой книги Сережа Светлячков во время летних каникул находит на дачном чердаке план ГОЭЛРО и начинает разбираться, что же это такое. Вместе с инженером Бобровым он отправляется в необычное путешествие по регионам присутствия РусГидро, чтобы узнать, что должно было быть и что было создано в энергетике страны в соответствии с этим планом. Юные читатели познакомятся современными тенденциями получения и сохранения энергии, узнают о конструктивных особенностях энергетических объектов и людях, которые там работают. Издание дополнено научно-художественными комментариями.

Участниками презентации книги стали учащиеся профильного «Энергокласса», работники Центральной библиотеки, учителя городских и поселковых школ. Ребята разделились на две команды, ответили на вопросы квиза, посвященного энергетике России и станциям РусГидро: какая ГЭС в стране имеет самую высокую плотину; при какой температуре могут работать ветряные электростанции. Угадали по нескольким кадрам видеоролика, какой тип электростанции возводят строители, и расшифровали аббревиатуру ТЭЦ. Команды по-разному прошли этапы, но в итоге набрали равные суммы баллов, поэтому жюри наградило всех.

Сотрудники БоГЭС также вручили призы и подарки победителям конкурса «Живая вода», который был посвящен Всемирному дню воды и прошел в Кежемском районе в феврале-марте 2021 года. Участники конкурса изготовили украшения и скульптуры изо льда и снега. В номинации «Цветные игрушки» 1 место занял Артем Авдонин, 2 место – Артем Зиновьев, 3 место – Арина Яковлева. В номинации «Царица-вода», где были представлены коллективные работы, лучшей признана работа «Снежный кит» Екатерины и Гордея Климочкиных, 2 место занял 1В класс Кодинской школы №2, а 3 место ребята из группы «Незабудки» детского сада «Березка».