Спасатели начали взрывать лед на Абакане. Фото: ГУ МЧС по Республике Хакасия

Специалисты начали взрывать лед на реке Абакан. Таким образом идет подготовка к весенним паводкам, которые в этом сезоне из-за снегопадов обещают быть обильными. Разрушение ледяного покрова необходимо, чтобы вода свободно проходила по руслу, а не выходила из берегов и не топила населенные пункты и дороги.

По техническому заданию на каждый участок предусмотрена взрывчатка объемом до 500 килограммов, которая распределяется в 75 лунках. Площадь взрываемого поля составляет в длину 500 метров, а в ширину - 24 метра. Толщина льда не превышает 75 сантиметров, рассказывают в МЧС Хакасии. Первый взрыв – предупредительный, чтобы отпугнуть рыбу.

Пока гидрологическая ситуация на юге Хакасии и Красноярского края не вызывает серьезных опасений. На прохождение паводка в дальнейшем будут значительно влиять осадки, а также процесс таяния снега в горах в мае-июне, когда реки станут наиболее полноводными.