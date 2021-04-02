«Хоккей в валенках»: команда БоГЭС закрыла сезон победой

Команда БоГЭС. Фото: пресс-служба компании

В Кодинске состоялся традиционный турнир по «хоккею в валенках», организованный спорткомитетом администрации Кежемского района и спортивным клубом «Энергия». В последней игре сезона 2020-2021 года победу одержали хоккеисты Богучанской ГЭС. Всего же в соревнованиях приняли участие четыре мужские команды и три женские. Команда Богучанской ГЭС стала победителем турнира среди мужских команд, второе место заняла команда пожарной части №90, третье – команда «Папы 1г класса». Правила шуточного «хоккея в валенках» просты: в каждой команде вратарь и пять игроков с клюшками для хоккея с мячом и в валенках вместо коньков.

Добавим, что городской каток в Кодинске модернизировали и обустроили при участии компании РусГидро, которая выделила на эти цели более 4 млн рублей. Рядом с хоккейной коробкой разместили тренажерный зал, теплые раздевалки, прокат коньков, помещения для хранения экипировки. Энергетики подарили спортивному клубу «Энергия» и всем жителям города станок для заточки коньков и снегоуборочную машину. Кроме того, компания регулярно выделяет средства на приобретение новой формы и экипировки. Благодаря этой поддержке тренировки ведутся по двум видам спорта – хоккею с шайбой и особенно популярному в Красноярском крае хоккею с мячом. Сборная Кежемского района, сформированная на базе команды «Энергия», в 2010 году получила серебряную медаль турнира «Сельская зима Красноярья», дважды (в 2013 и 2015 годах) становилась бронзовым призером, а в 2019 году заняла 1 место.