Золото на 5 миллионов рублей нашла полиция в поселке под Красноярском. Фото: пресс-служба полиции

Золото на 5 миллионов рублей обнаружили полицейские в жилом доме в поселке Солонцы, это на границе с Красноярском. Песок желтого цвета весом более 450 граммов, самородное золото весом более 130 граммов, 18 золотых слитков общим весом более 1 килограмма – все лежало в домашнем сейфе. Общая сумма драгоценных металлов, согласно результатам исследований, составляет более 5 миллионов рублей. А еще индукционная печь и тигли (емкости для нагрева, высушивания, сжигания, обжига или плавления металла).

Владелец дома – ранее судимый 43-летний гражданин, сразу во всем признался. И рассказал, что золотой песок и самородки он нашел неподалеку от золотоизвлекательной фабрики в поселке Коммунар Ширинского района Хакасии. Позже он самостоятельно изготовил золотые слитки, чтобы продать его.

Добавим, что задержали драгдилера в октябре 2020 года, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело заведено по статье «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга». При самом худшем, для него, раскладе подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.