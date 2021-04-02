Погода в Красноярске на 3 апреля 2021: ожидаются сильный ветер и обильные осадки Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу в городе немного похолодает и будет на любителя. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске 3 апреля 2021.

Утром ожидается +3 градуса и небольшой снег. Днем осадки продолжат идти, а воздух незначительно прогреется – до +4 градусов. Подует сильный юго-западный ветер с порывами до 7 метров в секунду. Солнце спрячется за тучами.

Вечером похолодания не ожидается, но снегопад усилится. Ветер же немного стихнет до 5 метров в секунду. Ночью сохранится плюсовая температура – до +3 градусов. Осадки продолжатся. Атмосферное давление составит 749 мм рт.ст.

Гидрометцентр радует более оптимистичным прогнозом. Так, в субботу ожидается до +6 градусов. Будет хмуро и пасмурно, ожидается небольшой дождь и юго-западный ветер с порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – 741-742 мм рт.ст.

Ночью похолодает до +1 градуса, а погода испортится окончательно. Дождь усилится, и к нему присоединится снег. Зато ослабнет ветер – до 3 метров в секунду.

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