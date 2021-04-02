Два полицейских «УАЗика» вытянули в гору грузовик в Красноярском крае

Два полицейских «УАЗика» вытянули в гору грузовик. Фото: пресс-служба полиции

На первый взгляд история из разряда «ну подумаешь, что такого». На самом же деле респект отечественному автопрому. Сотрудники полиции в Красноярском крае пришли на помощь водителю большегруза. Произошло это накануне, 1 апреля, в Шарыповском районе. Только представьте: высокий подъем, на обочину не свернуть, а тут фуру повело на скользкой дороге. Водитель пытался удержать тяжелую технику, в результате она перегородила всю трассу. Ни туда, ни сюда, ни вокруг ее не объехать.

- Полицейские двигались со стороны озера Инголь в Шарыпово и заметили фуру, которая заблокировала проезд всему автотранспорту. Оценили ситуацию и приняли решение оказать водителю помощь, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

Подцепили к большегрузу два служебных автомобиля и осторожно вытянули водителя, помогли выровнять прицеп, освободив проезд всем остальным автомобилистом. Дальнобойщик поблагодарил спасителей.