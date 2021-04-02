Уличные тренажеры и национальные чумы в городе: в Красноярском крае объявили победителей первого конкурса «Мир Таймыра»

Фото: официальный сайт Норникеля.

«Норникель» подвел итоги грантового конкурса «Мир Таймыра», который стал частью благотворительной программы компании «Мир новых возможностей». Хотя конкурс проводится впервые, на него поступило 84 заявки. География реализации проектов — Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края.

Грантовый фонд конкурса составил 46 млн рублей, они пойдут на поддержку 28 проектов-победителей. Это возрождение национальных языков, формирование экологической культуры и проведение экологических акций, развитие инфраструктуры в поселках полуострова Таймыр, сохранение исторической памяти и т. д.

Самую большую сумму, 4,5 млн рублей, получил проект «Этнопарк ТЫЯХА», подготовленный семейной (родовой) общиной «Тыяха».

Этнопарк будет находиться в Дудинке. Это стойбище 5-ти этносов коренных малочисленных народов, проживающих на Таймыре.

Проект «Легенды Авамской тундры» будет реализован в поселке Усть-Авам, где кроме школьного спортзала нет никаких площадок для тех, кто хочет заниматься спортом. Инициативная группа предложила устроить спортивную площадку с уличными тренажерами, которая станет местом активного отдыха и соревнований. Она будет оформлена в этническом стиле с использованием орнаментов, сказок и легенд коренных малочисленных народов Таймыра.

«Проекты-победители — своевременные, самобытные, яркие. Их авторам удалось найти и спроектировать социальные технологии, которые, на наш взгляд, дадут импульс устойчивым и позитивным изменениям в регионе. Строительство этно- и спортивных комплексов, создание семейно-языковых клубов, поддержка ремесленных и творческих мастерских, экологические акции, культурные фестивали и обмен опытом с соседними регионами — это важные инициативы, позволяющие развивать территорию Таймыра», — прокомментировала итоги конкурса старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Награждение победителей состоится в начале апреля во время праздничных мероприятий, посвященных 90-летию Таймыра и Дню оленевода, которые пройдут в Дудинке. С 1 июня победители конкурса начнут реализацию своих идей.

Наша справка

В сентябре 2020 года «Норникель» представил комплексный план помощи коренным народам Севера на общую сумму 2 млрд руб. Он рассчитан на 5 лет, до 2024 года. В разработанную программу вошли более 40 мероприятий, которые были предложены после таймырской этнологической экспедиции. Участники экспедиции провели свыше 100 интервью и опросов представителей коренных народов. Что им нужно в первую очередь: сезонные рабочие места, о цеха по переработке оленины и рыбы, рефрижераторные установки, этнокомплекс с мастерскими для производства изделий из меха, субсидирование вертолетных перевозок, целевое обучение по специальностям, востребованным в компании, издание учебных пособий на родных языках.

Также эта пятилетняя программа предусматривает мероприятия по повышению качества жизни в поселках и развитию промысловых общин: строительство 18 жилых домов и домов культуры в поселках Усть-Авам и Волочанка, создание туристического визит-центра в поселке Усть-Авам, — все эти работы начнутся уже в этом году. Для ежедневного взаимодействия с различными организациями коренных малочисленных народов Таймыра в структуре Заполярного филиала создан отдел по работе с КМНС.