Воспитанников красноярских детских садов приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Сиреневый день»

Рисунок участника конкурса рисунков "Волшебная весна"

Приближается самое долгожданное время весны - цветение сирени! В мае ее нежный аромат буквально витает в воздухе, а гроздья цветов удивляют многообразием оттенков.

Проект Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ «Сиреневый день», который проводится при поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда», в этом году стартует уже пятый раз. За эти годы в самых разных уголках Красноярска было высажено более 1000 (!!!) кустов сирени, проведены десятки тематических встреч и всевозможных акций.

В этот юбилейный год проект уже традиционно начнется с конкурса детских рисунков, а финиширует «Сиреневый день» в мае. В Красноярске будет высажено 250 кустов сирени, из них 25 – в детских садах, победивших в конкурсе рисунков.

К участию приглашаются детские сады Красноярска (как государственные, так и частные), детские образовательные центры и их воспитанники. Ребятам нужно нарисовать рисунок на тему «Сиреневый день». А воспитателям отправить их работы на конкурс.

Каждый участник - детский сад может предоставить на конкурсе не более 30 работ своих воспитанников (с учетом филиалов).

Коллективные заявки не принимаются!

Победителями станут 5 участников – 5 детских садов/образовательных центров, набравших наибольшее количество голосов по сумме всех выставленных работ (напоминаем, не более 30 от каждого детского сада).

Приз для финалистов – саженцы сирени, от 1 до 5 кустов (количество определяет детский сад), и дипломы победителей.

Добавим, что по решению организаторов конкурса «Волшебная сирень» один детский сад из числа победителей будет включен в торжественный маршрут «Сиреневого дня». А запланирован он на 15 мая 2021 года.

Следить за проектом можно в социальных сетях «Комсомольской правды» и Красноярского алюминиевого завода РУСАЛа по хэштегу #сиреневыйдень

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 1 по 18 апреля - прием работ;

С 19 по 26 апреля – голосование на сайте kp.ru;

30 апреля – подведение итогов;

Середина мая – вручение приза победителям (высадка сирени).

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru не позднее 5 мая.

Более подробно прочитать про условия конкурса и подать заявку на участие можно по этой ссылке.