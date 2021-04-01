Еще 11 человек стали жертвами коронавируса в Красноярском крае за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, коронавирусом за сутки заразились еще 124 человека. В общей сложности в Красноярском крае зафиксировано 66 908 подтвержденных диагнозов «коронавирус». Темп прироста заболеваемости ковидом, по данным Роспотребнадзора, 0,2%.

Прирост случаев выздоровления также продолжается. За сутки вылечились от коронавируса и выписались из больниц еще 118 пациентов. С начала пандемии в регионе выздоровели 61 934 человека.

Остается на одном уровне и прирост летальных случаев. Так, за сутки жертвами коронавируса стали 11 человек. За все время от коронавируса скончались 3 173 красноярца.

- На сегодня 14 552 человека под наблюдением врачей (+1129 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 1091 человек. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 2 529 105 (+5145 за последние сутки), - добавили в оперштабе Красноярского края.

В ЗАТО края ситуация следующая:

В Железногорске за сутки коронавирус был выявлен у 1 человека. Выздоровели от болезни 3 человека. С начала пандемии в городе ковидом заболели 6 154 местных жителя, выздоровели 6 965 пациентов и скончались 98 человек.

В Зеленогорске за сутки никто не заболел, а выздоровели еще 3 человека. За все время там выявлено 4059 случаев заражения, 3 971 случай выздоровления и 55 летальных.