Видео с места спасения тонущей девушки под Красноярском 1 апреля опубликовала Росгвардия

Фото: скрин из видео Росгвардии Красноярского края

В роли спасителя утопающей в Дивногорске выступил сотрудник отряда особого назначения на транспорте Росгвардии по краю, сержант полиции Андрей Б. Видео с места спасения тонущей девушки под Красноярском 1 апреля опубликовала пресс-служба Росгвардии.

Все произошло 31 марта. В свободное время мужчина гулял со своей девушкой по набережной Енисея в Дивногорске. Вдруг он услышал крики о помощи и тут же бросился на выручку.

Росгвардеец увидел, что в воде находится молодая девушка, которая из последних сил держится за бетонные плиты, борясь с течением. Андрей тут же позвонил спасателям и побежал в ближайшее кафе, где взял удлинители, которые связал между собой и тонущей.

Вскоре силовик вместе с работником кафе подтащил девушку, а затем достал ее из воды.

Оказалось, что пострадавшая – это 18-летняя местная жительница. Ее отпоили чаем и отогрели, а затем передали врачам.