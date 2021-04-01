Красноярский хоккейный «Енисей» лишился главного тренера

Клуб покидает не только тренер Фото: ХК Енисей

Главный тренер красноярского ХК «Енисей» покидает свой пост. Михаил Пашкин заявил об этом на своей странице в Instagram. Он сообщил подписчикам, что благодарен руководству клуба, своей команде и «лучшим в мире» красноярским болельщикам за 2 игровых сезона. Трогательный текст тренер сопроводил яркой видеоподборкой с главного матча сезона 2020/21 – той игры, когда «Енисей» спустя долгое время вновь стал Чемпионом России.

- Начали нашу историю с командного танца на подготовительных сборах в Щвеции и закончили спустя 1,5 года чемпионским танцем в Красноярске на чемпионате России. В каждой истории есть свой конец, и на данном этапе он настал. Все позитивные воспоминания для меня - это когда мы были одной, несомненно, лучшей командой, и это останется в моем сердце навсегда, - подытожил Михаил Пашкин.

Уход тренера связан с завершением контракта, который он не стал продлевать по истечении срока. Кроме него клуб также покидают четверо хоккеистов: Максим Янов, Владислав Шульга, Олег Толстихин и Алмаз Миргазов.