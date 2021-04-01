СУЭК получила статус «Партнер национальных проектов»

Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко присвоен статус «Партнер национальных проектов» за вклад в реализацию целей и задач национальных проектов. Отметим, что такое звание российские компании получают от автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» по результатам анализа корпоративных практик, вошедших в библиотеку Российского союза промышленников и предпринимателей. СУЭК стала одним из первых предприятий, чью социальную деятельность признали на федеральном уровне.

- Рада отметить, что государство и бизнес находятся на одной волне, - отметила генеральный директор Государственного коммуникационного агентства АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. - Как государственное коммуникационное агентство мы рады представить для каждой компании возможность развернуть свои творческие планы, поддержать их социальную деятельность, помочь реализоваться самим и принести пользу государству и обществу.

Напомним, в мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные проекты федерального масштаба. К их внедрению присоединились и крупнейшие российские компании, лидеры в области устойчивого развития.

СУЭК обеспечивает людей доступной энергией и стремится бережно использовать природные ресурсы, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. По заключению экспертов, проекты компании по снижению влияния на атмосферный воздух, рекультивации земель и сохранению биоразнообразия вносят значительный вклад в исполнение нацпроекта «Экология». В Красноярске в рамках федеральной программы «Чистый воздух» активно используется бездымное топливо. По программе «Чистая вода» СУЭК модернизирует очистные сооружения. Эти мероприятия позволили более чем на 80% снизить удельный сброс загрязняющих веществ в реки, озера и другие водные объекты за 2014-2019 годы. На всех красноярских предприятиях проводится масштабная реконструкция систем очистки карьерных вод с применением наилучших современных технологий. В Бородино и Назаровском районе СУЭК выступает социальным партнером территорий в вопросах обеспечения населения чистой питьевой водой.

Также были отмечены программы, которые СУЭК реализует по нацпроекту «Образование». В регионах присутствия компания поддерживает волонтерскую деятельность, проводит профориентацию школьников. Значительный вклад СУЭК вносит и в реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». За последние три года в крае при поддержке угольщиков реконструировали более десяти знаковых общественных пространств в шахтерских городах, таких, например, как центральная площадь и городской парк в Бородино, парк активного отдыха «Березовая роща» в Назарово.

- В этом году СУЭК исполняется 20 лет. Два десятилетия мы работаем над комплексным повышением качества жизни на территориях, где расположены наши предприятия. И национальные проекты – важный ориентир для нас в области устойчивого развития, их наполнение соответствует нашим целям. Получение статуса партнера национальных проектов – еще одно подтверждение эффективности нашей работы в рамках партнерства с государством и обществом, и того, что мы двигаемся в правильном направлении, - прокомментировал заместитель генерального директора СУЭК Сергей Григорьев.