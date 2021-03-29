В Красноярском крае в сессии горсовета примут участие старшеклассники

В городе Железногорск завершилась интеллектуальная игра для старшеклассников «Софиум», приуроченная к Дню молодого избирателя.

В течение месяца ребята из школ и средних профессиональных образовательных учреждений демонстрировали свои знания избирательного права. Лучшие 24 прошли в финал и показали свои знания на муниципальном уровне.

Как отметил один из членов жюри, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Гурий Двирный, ребята обсуждали очень сложные и спорные ситуации из практики избирательных комиссий, по которым не всегда принимаются однозначные решения. Не имея практического опыта, они, тем не менее, давали правильные с точки зрения права развёрнутые ответы.

«Каждый житель страны должен знать избирательное право и быть ответственным гражданином. Мне как депутату было интересно поучаствовать в таком событии, и я приятно удивлён тем, насколько юридически подкованы наши дети. С такими знаниями в будущем они могут стать парламентариями или руководителями избирательных комиссий. Я верю, что у них все получится», - сказал Гурий Двирный.

Депутат пригласил трёх победителей интеллектуальной игры – Олесю Быкову, Полину Карпенко и Илью Гайбуллаева – на сессию Совета депутатов Железногорска.