В Красноярском крае Академия МЧС России и НО РАО подписали соглашение

Сибирская пожарно-спасательная академия МЧС России и НО РАО подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из главных пунктов документа является обеспечение безопасности на строящейся под Железногорском подземной исследовательской лаборатории.

Также стороны достигли договоренностей в подготовке техносферной безопасности и осуществлении научной и научно-технической деятельности.

«Однозначно возникнут вопросы по разработке новых подходов по тем технологиям, которые уже существуют, а также подготовке специалистов и повышении квалификации. Академия готова создать соответствующую научную школу», - сказал первый заместитель начальника ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия» ГПС МЧС России Иван Сергеев. Свою заинтересованность в сотрудничестве подтвердил и директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» Виталий Горбатов. Предприятие готово оказать содействие курсантам МЧС в прохождении практики, защите дипломов, написании диссертаций и научных работ.