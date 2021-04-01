Красноярский фермер потратил государственную субсидию не туда, и стал обвиняемым в уголовном деле

Теперь ему грозит 10 лет лишения свободы ФОТО: МВД

Красноярского фермера обвиняют в мошенничестве, из-за того, что он не правильно потратил выделенную ему субсидию. Как рассказали в «МВД-Медиа», вместо того чтобы построить новые свинарники и склад для корма, он решил пустить деньги на ремонт старых.

Все произошло еще в 2015 году. По версии следствия, свиновод, чтобы получить субсидию от государства, предостафил фальшивые документы. Там было указано о необходимости строительства новых здания для хлевов, а также склада под корм. На эти цели ему выделили 49,5 млн рублей. Спустя некоторое время выяснилось, что вместо стройки, фермер просто отремонтировал старые постройки.

В отношении 50-летнего свиновода возбудили уголовное дело «мошенничество». Если вина будет доказана в суде, то мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.