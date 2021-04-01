Погода в Красноярске на 2 апреля 2021: долгожданное солнце и потепление до +7 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

В город наконец-то приходит долгожданное тепло. Публикуем, какой будет погода в Красноярске на 2 апреля 2021.

Так, по данным гидрометцентра, днем 2 апреля 2021 в Красноярске воздух прогреется до +7 градусов. Ожидаются переменная облачность, а временами будет выглядывать солнце. Осадков не ожидается, но после последних снежных дней, могут образоваться лужи. Но без ложки дегтя не обойдется. В городе останется ветер – до 4 метров в секунду.

Ночью синоптики обещают небольшие заморозки – до -1 градуса. Также вернутся осадки – снег с дождем. Усилится ветер – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 742-746 мм рт.ст.

Еще более оптимистичный прогноз у Яндекс.Погоды. Уже утром температура поднимется до +5 градусов. Днем потеплеет до +7. Будет облачно с прояснениями и без осадков. Сила ветра составит 5 метров в секунду.

Ночью температура останется на плюсовом уровне – до +4. Осадков не будет, а ветер немного ослабнет до 4 метров в секунду.