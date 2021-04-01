Красноярский суд начал рассматривать дело экс-чиновника из-за гибели после укуса собак

Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении экс-руководителя «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгения Петрюка. Бывший чиновник обвиняется в «халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц». Принимать решение о виновности будет Октябрьский районный суд Красноярска.

Следствие считает, что с октября 2019 года по февраль 2020 бывший руководитель УДИБа не смог организовать отлов и доставку бродячих собак в приюты города так, как положено. Из-за его бездействия случилось несколько нападений безнадзорных собак на местных жителей. В результате 4 человека погибли, остальные получили серьезные травмы.

Как рассказали в прокуратуре, 29 марта состоялось первое заседание, где рассматривались ходатайства стороны защиты, озвучено обвинение и определен порядок исследования доказательств. Судебное заседание отложили до 30 апреля 2021, чтобы еще раз допросить потерпевших и подсудимого.

Если вина обвиняемого будет доказана, то Евгению Петрюку грозит до 7 лет лишения свободы.