Детёныши красноярского белого медведя Седова получили имена

Фото: instagram.com/safari_park_gelendzhik/

Детёныши красноярского белого медведя Седова наконец получили свои имена. В конце 2020 года пара полярных медведей из Красноярска и Геленджика обзавелась потомством на юге России. На свет появились два медвежонка – мальчик и девочка. К сожалению, медведица отказалась выкармливать своих детёнышей, поэтому сотрудники Сафари-Парка заменили им маму.

7 января малыши открыли глаза, а в конце февраля красноярский и геленджикский парки объявили конкурс на лучшее имя для медвежат. Имя для девочки выбирали на юге, а мальчика назвали в Сибири.

Теперь у командора Седова есть дочь Арктика-Аврора и сын Ермак.

Напомним, что белый медведь Седов раньше жил в Красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей». Затем в 2014 году его перевезли в Геленджик, чтобы он смог стать отцом и произвести потомство.