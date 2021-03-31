В Красноярске с начала года обрезали почти 11 тысяч деревьев Фото: Мария ЛЕНЦ

В мэрии Красноярска рассказали, что за январь 2021 года в городе обрезали 3 749 деревьев, а за февраль – 7 222. Обрезка деревьев нужна, чтобы убрать обломанные, сухие и больные ветки.

Проводится процедура, когда вегетация заканчивается и растения впадают в анабиоз. В это время в дереве останавливается сокодвижение, а значит, обрезка вреда не принесет. Как только сок начинает двигаться, сезон обрезки заканчивается. Как правило, обрезают деревья до конца апреля.

Многие красноярцы жалуются, что после обрезки ветки долгое время лежат на улице. В мэрии поясняют, что терпеть это нельзя. Отходы должны вывозиться в течение недели, иначе подрядчика ждет штраф. О подобных нарушениях необходимо сообщать в административные комиссии.

Проводится обрезка только после того, как необходимость процедуры подтвердят специалисты. Заявки на это мероприятие весь год принимает служба 005.