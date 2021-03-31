В Красноярске уволили водителя администрации за неправильную парковку

Фото: Автохамы Красноярска

В Красноярске уволен водитель администрации Октябрьского района за парковку вплотную к подъезду жилого дома. На него пожаловались местные жители, они опубликовали фото в группе «Автохамы Красноярска» и пожаловались, что уже устали бороться с соседом. Он регулярно закрывает проезд так, что даже обычному человеку сложно пройти, что уж говорить о пенсионерах или родителях с коляской.

Фотографии с места нарушения разлетелись по соцсетям и попали в поле зрения мэра краевой столицы.

фото: Автохамы Красноярска

- Считаю, что принадлежность к каким-либо организациям и службам не даёт права на то, чтобы нарушать правила дорожного движения или любые другие законы. Более того, представитель власти должен своим личным примером показывать, как надо правильно поступать в той или иной ситуации, - сообщил Сергей Ерёмин в своем инстаграме.

Следом отреагировала администрация Октябрьского района. На их страницах в соцсетях также появились фото нарушения и подпись:

- Громкий инцидент с водителем служебной машины администрации (гос. номер А 071 ОО) решен: ему предъявлен штраф ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, трудовой договор с водителем прекращен.