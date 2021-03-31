Еще 10 человек стали жертвами коронавируса в Красноярском крае за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки в Красноярском крае подтвердились еще 122 диагноза «коронавирус». В общей сложности в регионе ковидом заболели 66 784 человека. Как передает региональный Роспотребнадзор, темп прироста заражаемости за сутки остается на уровне 0,2%.

В оперштабе сообщают, что за сутки от коронавируса выздоровели еще 117 человек. С начала пандемии COVID-19 в регионе вылечились и выписались из больниц 61 816 пациентов.

Число летальных случаев в среднем за сутки практически не меняется. В Красноярском крае от ковида скончались еще 10 человек. За все время жертвами заболевания стали 3 162 красноярца.

- На сегодня 14 514 человек под наблюдением врачей (+1053 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 1063 человека. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 2 523 960 (+4913 за последние сутки), - добавили в оперштабе Красноярского края.