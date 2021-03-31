В Якутске из окна 3 этажа выпал 6-летний мальчик

Мальчик отделался лёгким ушибом ягодиц Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутске из окна выпал 6-летний ребенок. Мальчик совершил «полёт» с 3 этажа одного из жилых домов. Как сообщают в следкоме, падение закончилось довольно удачно. Серьезных травм у малыша нет, он слегка ушиб ягодичную область и уже находится дома.

Сначала сообщение о падении с окна появилось в соцсетях, затем его подхватили СМИ, а после Следственный комитет организовал проверку. Уже установлено, что скорую помощь для ребенка вызвали соседи. Они же рассказали, что мальчик в квартире был один. Где были в тот момент его родители пока неизвестно.

Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства «полёта» с окна, также разберутся, почему 6-летний ребенок находился дома один и где были его родители в момент падения. Организованную проверку взял на контроль и.о. руководителя следственного управления.