На севере Красноярского края незаметно обокрали два грузовых теплохода на 140 000 рублей

подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Эвенкии, Красноярский края, раскрыта кража 4-летней давности. Сотрудники полиции смогли установить подозреваемых в воровстве электроинструментов и рыболовных снастей на реке Нижняя Тунгуска. Как сообщают в МВД, общая сумма материального ущерба, составила более 140 тысяч рублей.

По версии следствия, все произошло еще летом 2016 года. Два грузовых теплохода, обеспечивающих доставку продуктов питания в Туру, остались зимовать на берегу р. Нижняя Тунгуска. Этим воспользовались два злоумышленника 25 и 26 лет. Мужчины украли у рыбаков их снасти и электроинструменты.

Личности подозреваемых смогли установить только лишь спустя 4 года с момента преступления, мужчины написали явки с повинной.

Сейчас часть имущества рыбакам уже возвращена, еще часть находится в розыске. Уголовное дело, возбужденное по статье «кража» продолжает расследоваться. Если вина будет доказана, то подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 5 лет.