В Красноярске заметили коммунальщиков, нагло сливающих жидкие бытовые отходы

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Красноярские общественники обнаружили, что некие коммунальщики в наглую сливают жидкие бытовые отходы в тех местах, где это делать не разрешено. Они всё это дело зафиксировали и направили в минэкологии края. Как рассказывают в правительстве региона, уже известно, что отходы сливали сотрудники муниципального учреждения Красноярска.

Замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк отмечает, что тех материалов, переданных общественниками, вполне достаточно для того, чтобы начать проверку, а затем наказать нарушителей по закону. За безответственное отношение к экологии и чистоте города муниципальному предприятию грозит штраф до 250 тысяч рублей.

Напомним, что в Красноярске активно развивается институт общественных экологических инспекторов. Чиновница рассказала, что уже более 150 экодобровольцев прошли обучение и подтвердили статус общественных экологических инспекторов.

- Их работа – неоценимая помощь инспекторам экологического надзора. Благодаря таким активным и сознательным гражданам мы имеем хорошую доказательную базу и оперативно привлекаем нарушителей к ответственности, - отмечает Юлия Гуменюк.