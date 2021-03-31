Погода в Красноярске 1 апреля 2021: в первый день месяца похолодает до -6 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Второй месяц весны в Красноярске начнется с заморозков. Публикуем прогноз погоды в Красноярске 1 апреля 2021.

Так, по данным гидрометцентра, днем 1 апреля ожидается максимальная температура до +1 градуса. Погода ожидается пасмурной. Небо вновь затянется тучами, и пройдут снег с дождем. Сильного ветра в городе не будет. Ожидаются порывы до 3 метров в секунду.

К вечеру заметно похолодает, а ночь температура и вовсе опустится до совсем не апрельских – 6 градусов. Будет так же облачно, но осадки прекратятся. Порывы ветра те же – до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 747-748 мм рт.ст.

Прогноз портала GISMETEO еще менее оптимистичен. Днем синоптики обещают максимум 0 градусов, а также свинцовые тучи и снег. Кроме того, сервис обещает сильный ветер – до 12 метров в секунду. Ночью же похолодает до -6 градусов. Атмосферное давление в пределах 750-752 мм рт.ст.

Добавим, что 31 марта и 1 апреля в Красноярске из-за похолодания ожидается гололед. Будьте осторожны.